Metalfestival Dokk'em Open Air geschrapt, volgende editie mogelijk pas in 2023

Het metalfestival Dokk'em Open Air bij Dokkum gaat ook dit jaar niet door. Vanwege corona moet de organisatie concluderen dat, na de afgelaste editie van 2020, ook 2021 'geen haalbare kaart' is. De geldende coronamaatregelen en de onzekerheid voor de komende maanden maken het organiseren en voorbereiden van het festival met nationale en internationale bands onmogelijk, laat de organisatie weten. Bovendien is het onzeker of het festival in 2022 wel kan doorgaan.