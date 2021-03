Stadsbeiaardier Auke de Boer speelt Radar Love als eerbetoon

De Boer zal een concert geven van een halfuur. Naast Radar Lover zullen ook andere Earring-hits te horen zijn, zoals Antother 45 miles, Just a little bit of peace in my heart en Long Blond Animal.

Spierziekte ALS

Op 11 maart 1948 werd George Kooymans geboren in Den Haag. De gitarist is oprichter van de Golden Earring. Door de spierziekte ALS kan hij niet meer optreden. Vanwege de coronamaatregelen kon er geen afscheidsconcert meer komen. Vandaar dat fans op deze manier een eerbetoon brengen aan de gitarist.

Radar Love

Door het hele land zal op 11 maart om 17.15 uur het nummer Radar Love te horen zijn als eerbetoon aan George Kooymans. Ook Dikkie Smids uit Leeuwarden doet hier aan mee.