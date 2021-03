Klein natuurbrandje Driezum mogelijk aangestoken

De brandweer van Kollum en Damwoude is zaterdag en zondag druk geweest met het blussen van een natuurbrandje in de Rinsma Pôle. Een oplettende voorbijganger zag zondagavond dat er brand was in het natuurgebied en waarschuwde de brandweer. Mogelijk is de brand aangestoken. Een woordvoerder van de politie kon dat echter nog niet bevestigen.