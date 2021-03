KNVB Jeugdraad pleit voor voetballen op fietsafstand

Vanwege de coronaregels mogen momenteel voetballers tot 27 jaar wel onderling trainen in een groep, maar geen wedstrijden spelen. Als dat door de regering wordt toegestaan voor clubs die op fietsafstand van elkaar liggen, kan er volgens de jeugdraad een eind komen aan de sleur waarin de jongeren zich nu bevinden. Volgens de KNVB is het aantal sportende kinderen in coronatijd naar een 'historisch dieptepunt' gedaald.

De gedachte achter het fietsvoorstel van de jeugdraad is dat de reisbewegingen beperkt blijven. "We zitten niet met ouders in een auto, dus minder bewegingen met mensen die niet mee hoeven", zegt Nynke. Volgens haar zijn er in de buurt van Akkrum genoeg teams waartegen haar ploeg kan spelen. "We kunnen naar Jirnsum, Grou, Heerenveen. Dat is prima te doen allemaal. En dan heb je toch meer afwisseling."

De leden van de KNVB Jeugdraad zullen het plan, dat nog wel verder uitgewerkt en besproken moet worden met de KNVB, maandag in het Jongeren Voetbaldebat voorleggen aan politici fan SP, GroenLinks, PvdA, VVD, D66 en CDA.