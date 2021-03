Lelystad Airport wil ten onrechte meeliften op PAS-melding boeren, vinden tegenstanders

Felle reactie boeren verwacht

De tegenstanders verwachten van boeren een felle reactie, want het dossier is omstreden. De PAS-melding voor het vliegveld is ten onrechte gedaan, want voor het project was al een natuurvergunning vereist, aldus de tegenstanders. De 22 burgergroepen (waaronder de Werkgroep Laagvliegen Nee) zijn verenigd in de SATL. Deze koepelorganisatie heeft aangifte gedaan van verdenking van een strafbaar feit (economisch delict).

Minister heeft toegegeven dat berekeningen onjuist zijn

Dat op het dossier nogal wat aan te merken is, blijkt uit een MER-rapportage, aldus de tegenstanders. Daarin stond in dat de PAS-meldingsberekeningen onjuist zijn. It RIVM kwam tot dezelfde conclusie. De minister heeft dat ook toegegeven, volgens de actiegroep. Verder erkent de minister dat er fouten zijn gemaakt in berekeningen voor het wegverkeer. In de PAS-melding voor vliegveld Lelystad zitten die fouten ook.

Met twee maten meten

De tegenstanders verwachten van de boeren een felle reactie, ook omdat het vliegveld op oneigenlijke gronden recht denkt te hebben op een natuurvergunning die ze met eerlijk werk niet zomaar kunnen krijgen. Het met twee maten meten moet nu eindelijk maar eens afgelopen zijn.