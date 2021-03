Een woning leasen - Dijkstra Draisma en WoonFriesland gaan de uitdaging aan

Annemarieke Voortman van WoonFriesland is blij m et het nieuwe woonconcept. "Het voordeel van leasen is dat we als woningcorporatie onze financiële middelen vrijhouden om te investeren in het verbeteren en verduurzamen van onze eigen woningen. Een tweede reden is dat het goed bij past bij onze sociale missie. Huurders hebben vaak een smallere portemonnee. Op deze manier kunnen zij ook over moderne vervoersmiddelen beschikken, zodat ze uitstekend mobiel zijn."

Flink opschalen

Voor bouwgroep Dijkstra Draisma is het belangrijk om werkgelegenheid te creëren. De Vries: "Wij hebben geïnvesteerd in productielocatie, want het creëren van productiecapaciteit en werk is voor ons erg belangrijk. We willen op deze manier bijdragen aan maatschappelijke thema's. Dit is pilotproject, met al onze partners hebben we er voor gezorgd dat we dit concept eenvoudig kunnen opschalen. Dat is ook zeker de bedoeling."

Huurdersprijzen

Over wat het allemaal moet kosten, durft Voortman nog geen uitspraken te doen. "Ik weet de exacte prijzen niet, maar het blijft uiteraard binnen de grenzen die er gelden voor sociale huurwoningen."