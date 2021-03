Ecoloog gaat treurspreeuw te lijf met bevroren aardbeien

De treurspreeuw is een exoot, die landseigen vogels terroriseert. Daarom heeft de provincie Fryslân Fokkens gevraagd om de dieren te vangen. Dat moet echter beslist op een diervriendelijke manier. Fokkens mag de vogels dus niet afschieten. "Ik vang ze en breng ze naar een opvanglocatie", legt hij uit.

Slimme vogels

Dat is echter eenvoudiger gezegd dan gedaan, blijkt al snel wanneer Fokkens in Heerenveen aan z'n jacht begint. "De treurspreeuw is niet onnozel en laat zich niet zomaar vangen. Het zijn slimme dieren, die leren van hun eigen fouten. Dus het is nog niet zo eenvoudig om ze te vangen. Maar ik ga m'n best doen."