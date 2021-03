Derde vaccinatielocatie in Fryslân open: ook in Sneek wordt geprikt

Na Leeuwarden en Drachten kunnen mensen zich voortaan ook in Sneek laten vaccineren tegen het coronavirus. Maandagochtend was de 82-jarige Klaas Wijna uit Bolsward als eerste aan de beurt. Medewerkers van GGD Fryslân kunnen dagelijks zo'n 250 vaccineren in Sneek. Wanneer er meer coronavaccins beschikbaar zijn, kunnen in Sneek ruim duizend mensen per dag geprikt worden.