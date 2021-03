Vernieuwd dorpshuis Kollumerpomp bijna klaar: "We hebben zin in een biertje aan de bar"

Het begon allemaal met het plan om het plafond te isoleren, maar al snel volgde er een flinke verbouwing. Klaas Kuiken vertelt enthousiast over de groep vrijwilligers die de afgelopen maanden het dorpshuis vernieuwden. "Via het Iepen Mienskipsfûns kregen wij geld om de boel te isoleren. Daarmee konden wij ook nog meer doen. Het plafond, de bar, de muren, de vloer; alles hebben wij aangepakt."

Ook in de keuken is een hoop vernieuwd. Het lijkt wel een professionele keuken uit een restaurant. Vrijwilliger Corien Boerema is zo trots als een pauw. "Alles is er hier uitgegaan en wij hebben alles nieuw. Dit is de grootste investering in het dorpshuis. Hier heeft de penningmeester wel een nacht wakker van gelegen", lacht ze.