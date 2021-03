Leeuwarder wethouder Tjeerdema: "Houd jeugdzorg bij gemeenten, hef Fryslân maar op"

Professor Van den Berg schrijft in zijn artikel in de Volkskrant dat hij in de provincie Fryslân en Zeeland een experiment wil opzetten. De jeugdzorg, het klimaatbeleid en de Veiligheidsregio zouden opnieuw ondergebracht moeten worden bij de provincies, vindt hij. Op die manier kan de democratische controle verder worden versterkt. Eén van de belangrijkste argumenten van Van den Berg is dat veel van de beslissingen van gemeenten provinciaal invloed hebben en dat niet alle betrokken gemeenten daar evenveel invloed op hebben.

Theorie en praktijk

Wethouder Tjeerdema begrijpt de zorgen van de professor, maar ziet niets in zijn plannen. "Theorisch gezien kunnen er mooie ideeën worden bedacht, maar praktisch klopt het voorstel niet", vindt ze. "Vooral al het gaat om zorg staan gemeenten veel dichter bij de mensen. Laat gemeenten in alle levensdomeinen van mensen actief zijn."

Volgens Tjeerdema baseert Van den Berg zich op een situatie in Zeeland waar het mis is gegaan. Dat speelt hier niet, vindt ze. "We zijn vanaf 2015 bezig om de zorg vorm te geven. Het begint nu net goed te lopen en dan zouden we alles weer terugbrengen naar de provincies. Dat is gekkenwerk."

Meer geld

Wel heeft Van den Berg een punt als het gaat om hoe ingewikkeld de zorgtaken zijn voor gemeenten, vindt de Leeuwarder wethouder. "Het loopt uiteen van heel lichte zorg tot heel zware zorg. Dat is niet altijd eenvoudig, maar we zijn al een heel eind op weg."

Tjeerdema wil graag een beroep doen op het rijk om meer geld te krijgen om dit goed te organiseren. "Maar ik denk niet dat dit probleem wordt opgelost wanneer de provincie dit weer regelt. In mijn beleving kunnen we meer voor mensen betekenen als gemeente, dan dat de provincie dat kan. Zeker in de jeugdzorg."