Staatsbosbeheer zet nog meer geiten in voor bestrijding van vogelkers

Boswachter Joeri Lamers van Staatsbosbeheer legt uit wat het probleem exact is. "De vogelkers is een exoot, hij is in de jaren '60 aangeplant op het eiland, niet wetende dat hij heel erg zou gaan woekeren. Sinds de jaren '80 zijn we druk bezig om deze vogelkers met grazers te lijf te gaan. Iedereen kent de duinen als een open gebied met bijzondere planten en dieren. Als je niets doet, verdwijnen hele delen onder een deken van Amerikaanse vogelkers. Dat willen we voorkomen."

Natuurlijke bestrijding

In plaats van de plant zelf onder handen te nemen, kiest Staatsbosbeheer voor een natuurlijke aanpak. "Sinds een groot aantal jaar hebben we een kudde geiten op het eiland, die we verder gaan uitbreiden tot 150 exemplaren. Geiten blijken een bewezen middel om de vogelkers tegen te gaan."

Wandelen in het gebied

De geiten lopen in afgerasterd gebied om te voorkomen dat ze ook bij mensen in de tuin terecht komen. Dat levert echter geen problemen op voor wandelaars, belooft Lamers. "Wandelaars kunnen het afgerasterde gebied gewoon betreden. Je mag over het hek heen stappen en hier een stuk gaan wandelen. En we maken later klaphekjes, zodat je nog gemakkelijker in het afgerasterde geitengebied kunt komen."

Werk van de geiten

Ondanks de inzet van de geiten heeft Staatsbosbeheer toch extra werk van de bestrijding van de Vogelkers. "We hebben gekozen voor heel robuuste Nederlandse landgeiten, die het hele jaar buiten kunnen staan. Maar we moeten ze uiteraard wel meerdere keren bekappen en jaarlijks inenten. Je hebt er dus alsnog wel werk van."