Schulting kan alleen nog maar lachen: "Ik ben heel blij met alles"

De Laat is trots op de tweede plaats in de superfinale. Maar hij baalt ervan dat hij punten heeft laten liggen. "Ik viel terug in mijn oude gedrag. Misschien onderschat ik mezelf. Ik was verbaasd, dat ik zilver won op de 1.500 meter. Ik ben beter dan ik denk, denk ik."

De Vries erop dat hij de relayfinale zou rijden

Rianne de Vries zit in het team dat goud pakte op de relay, ook al stond ze in de finale aan de kant. "We zijn een team, en we rijden allemaal zo hard, dus ja... Er moet altijd een aan de kant staan." Ze baalt er goed van. "Daar train ik niet voor, om aan de kant te staan."