Nieuwe coronabesmettingen MCL: ziekenhuis neemt maatregelen bij verloskunde

Het is niet de eerste coronabesmetting in het ziekenhuis. Eerder was de verpleegafdeling oncologie dicht vanwege een grote corona-uitbraak. Een twintigtal medewerkers en een tiental patiënten raakten besmet.

Maskerplicht en andere maatregelen

Alle medewerkers van de afdeling verloskunde wordt nu gevraagd om een coronatest te doen voordat ze weer aan het werk gaan. Die afdeling heeft 14 kraamkamers, 7 verloskamers, 1 triagekamer en 6 bedden voor gynaecologische patiënten.

Het ziekenhuis meldt dat de algemene hygiëne- en afstandsregels verscherpt zijn. Er zijn ook andere maatregelen genomen. Patiënten en partners hebben een chirurgisch mondmasker op als ze met het personeel in contact komen, bezoek is alleen toegestaan van de partner, en de zogeheten neosuites zijn gesloten. Dat zijn speciale kamers voor baby's die extra zorg nodig hebben.

Het ziekenhuis meldt dat door deze maatregelen, met intensief bron- en contactonderzoek, de besmettingen onder controle zijn.