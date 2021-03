Grutto krijgt muzikaal welkom in Easterlittens

Het welkom is georganiseerd door het burgerinitiatief Kening fan 'e Greide. Men wil zo aandacht vragen voor de weidevogels. Daar gaat het niet goed mee. Er zijn steeds minder broedpaartjes te vinden in de provincie. Met name met de grutto gaat het niet goed.

Het muzikale welkom moet de weidevogels laten horen dat ze welkom zijn in de provincie. De eerste grutto is al terug uit Afrika. Aent Lieuwes vond eind vorige week zijn tijdelijke thuis in een stuk weiland ten zuiden van Sneek.