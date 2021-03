Max Aardema (PVV) gaat de Kamer in als hij met voorkeursstemmen verkozen wordt

Aardema deed zijn uitspraak in het nieuwsforum van Buro de Vries. Daarin discussieerde hij met ondernemer Jenny Douwes en kandidaat-Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA) over acutele zaken. Ze waren het bijna nergens over eens.

Stevige kritiek op aspirant-Statenlid Van Swol (Code Oranje)

Over een zaak konden ze het wel eens worden: Als je door de kiezer voor een bepaalde partij in de Kamer of Staten gekozen bent, dan geef je je zetel terug als je eruit stapt. Moreel is het niet verantwoord om dan voor een andere partij in de Kamer te zitten.

Daarmee had het trio stevige kritiek op Samuel van Swol uit Leeuwarden, die eind maart als Statenlid geïnstalleerd wordt. Van Swol sluit zich aan bij de partij Code Oranje, van de Haagse oud-wethouder Richard de Mos. Maar hij komt in de Staten via Forum voor Democratie. Hij volgt Johan Stellema op die recent opstapte bij Forum.

'Westerlingen gevaar voor Friese taal'

Over alle andere discussiepunten verschilden de forumleden van mening. Zo zei Habtamu de Hoop, die op nummer negen staat op de kieslijst van de PvdA, dat westerlingen hier van harte welkom zijn, terwijl Aardema kritisch is op westerlingen die naar onze provincie toe komen om relatief goedkoop een woning te kopen. "Onze Friese taal gaat er aan als wij dat toestaan."

De Hoop maakt zich sterk voor meer huizenbouw. "Onze jongeren moeten in het dorp kunnen blijven wonen, zodat het dorp leefbaar blijft. Op dit moment is het eigenlijk onmogelijk voor jongeren om aan een huis te komen in het dorp waar ze zijn opgegroeid." Met dit agendapunt van de PvdA profileert De Hoop zich in de verkiezingscampagne.