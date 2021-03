HEA! Een rondje door Earnewâld

Piebe Wester (81) probeert iedere dag nog een blokje om te gaan, maar het wandelen lukt niet zo best meer. De leeftijd begint mee te spelen. De Earnewâldster maakt zich niet zo druk om de avondklok, want rond die tijd gaat hij er toch nooit meer uit. Wester maakt zich meer zorgen over het SKS skûtsjesilen, en of dat deze zomer wel weer doorgaat. Zelf heeft hij 25 jaar in de commissie van Earnewâld gezeten.