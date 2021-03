Historisch goud voor vrouwen op relay, mannen ook wereldkampioen

Vrouwen

De vrouwen rijden met Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof. Rianne de Vries uit Akkrum mocht zaterdag in de halve finale nog wel rijden, maar in de finale bleef ze aan de kant. Spannend werd het in de finale geen moment, omdat Nederland een klasse apart was. Bovendien vielen de Italianen en de Russen, waardoor er van concurrentie eigenlijk geen sprake was. De zilveren medaille gaat naar Frankrijk, derde wordt Italië.