Chaotische superfinale brengt Itzhak de Laat naar vijfde plek in klassement

Itzhak de Laat valt buiten de medailles op het WK shorttrack. Na een chaotische superfinale klom hij op naar een vijfde plek in het eindklassement. De Laat had een bliksemstart en pakte een ronde voorsprong, maar de Fransman Charles Lepape overtrof hem en pakte nóg een ronde. Daardoor werd De Laat uiteindelijk tweede in de superfinale. Hij kwam twee punten tekort voor een medaille.