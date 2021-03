Suzanne Schulting wereldkampioen met drie gouden medailles

Suzanne Schulting is voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen geworden in het allroundklassement. Doordat ze ook de 1000 meter op haar naam schrijft, is de shorttrackster uit Tijnje niet meer in te halen in de superfinale. Het enige dat ze moet doen om te titel officieel binnen te halen, is finishen in de superfinale die later op zondag verreden wordt.