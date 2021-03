Puntloos WK voor Knegt, net als De laat uitgeschakeld op 1.000 meter

Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat zijn er beide niet in geslaagd de A-finale te halen op de 1.000 meter. Dat betekent dat het individuele toernooi voor Knegt erop zit. Hij heeft geen punten gehaald, mede door twee penalty's zatedag. Daardoor mag hij niet starten in de superfinale. De Laat mag dat wel, en kan nog proberen een medaille te pakken in het allroundklassemint.