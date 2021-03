Steven Klijn vindt eerste kievitsei Terschelling: check hier de kievitseikaart

Het ei is goedgekeurd door de voorzitter van de vogelwacht, Arie Doeksen. Volgens de BFVW heeft Klijn wel concurrentie, maar is zijn kennis van het eiland onovertroffen.

Dag na het eerste Friese ei

Het eerste kievitsei van Fryslân werd zaterdag, een dag eerder, gevonden bij de buurtschap Spriens bij Raard (Noardeast-Fryslân), door de 39-jarige Simon Spriensma uit Dokkum. Hij kreeg uit handen van de commissaris van de Koning Arno Brok de Sulveren Ljip.

Kievitseierenkaart

Kijk op deze kaart in welke gemeenten al een eerste kievitsei gevonden is. Groen wijst op het eerste kievitsei van Fryslân, blauw op het eerste kievitsei in een gemeente en rood betekent dat er nog geen eerste ei gevonden is in de betreffende gemeente: