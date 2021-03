PvdA: waarom maakt De Fryske Marren nog geen werk van Omkromte?

"Een bezoek aan het pad maakt duidelijk dat de gemeente tot nu toe geen veranderingen heeft aangebracht," zo schrijft de PvdA. Wat staat een openstelling nog in de weg, wil de fractie weten. De PvdA wil graag duidelijkheid voor bewoners en omwonenden over het uitvoeren van de plannen voor openstelling.

Overwoekerd

De Omkromte verbond Joure in het verleden via de Woudfennen met Langweer. Volgens vereniging Moai Skarsterlân is het van historische en ecologische waarde en zou het weer een écht wandelpad moeten worden. Want het loopt achter de woningen van de Kooilaan langs en in de loop der jaren plaatsten diverse omwonenden hekken en bordjes. Het was onduidelijk of het pad nu openbaar was of niet.

Verwarrend is dat er tegenwoordig een andere weg ook Omkromte heet, maar daar komt de oude singel dwars op uit. De 'oude Omkromte' lag zowat op de grens tussen de eerdere gemeenten Haskerland en Doniawerstal, aan de rand van de bebouwde kom. Het pad is overwoekerd en er zijn diverse hekken geplaatst.

Kwestie sinds 2015

Het geharrewar speelt al sinds 2015. Ook de Raad van State sprak zich al uit. De gemeenteraad stemde in oktober 2020 voor openstelling. Het zou betekenen dat de gemeente moet optreden tegen de hekken, bordjes en begroeiing. Sommige omwonenden waren niet blij met het besluit. Want veel mensen kwamen er later te wonen en er zou niet goed gecommuniceerd zijn dat het om een openbaar pad zou gaan.