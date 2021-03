Achtervolgingsrijder in Feanwâlden reed onder invloed en zonder rijbewijs

De bestuurder van de auto die zaterdagmiddag na een achtervolging in Feanwâlden aan de kant is gezet, was onder invloed van alcohol en drugs en reed niet met een geldig rijbewijs. Het gaat om een 30-jarige man uit De Westereen. Ook de bijrijder van de man is aangehouden, omdat hij geen ID-kaart bij zich had. De politie wilde een controle doen, maar de automobilist negeerde het stopteken en sloeg op de vlucht.