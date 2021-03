v.v. Surhuisterveen en 't Fean '58 onderzoeken samenwerking

Voetbalclubs v.v. Surhuisterveen en 't Fean '58 onderzoeken een samenwerking. De besturen hebben Jaap van Bruggen uit Burgum gevraagd om in gesprek te gaan met mensen uit alle lagen van de clubs. Hij was in 2019 ook betrokken bij de totstandkoming va FC Burgum, vanuit BCV en VV Bergum. In mei wil Van Bruggen zijn conclusies presenteren aan de clubleden.