Jongeren vernielen ruit aan de Fuormanderij in Hurdegaryp

De politie zoekt getuigen van een vernieling in het winkelcentrum van Hurdegary. Aan de Fuormanderij hebben jongeren met een steen een ruit ingegooid. De ruit is daarbij kapot gegaan. De politie werd net voor 21.00 uur gealarmeerd. De jeugd was nergens meer te bekennen toen de politie op de locatie kwam.