Classisdominee Beekman over coronacolumns: "Als het leven broos wordt"

Voor het programma Buro de Vries had René Koster een ontmoeting met Beekman aan de IJsselmeerkust. Een gesprek over geloven en vertrouwen, maar ook met de vraag of God de mens hiermee wat wil laten weten. Ze troffen elkaar bij Molkwerum. "Er zit hier een zekere oneindigheid die je eigen leven weer in een ander licht zet. Je voelt je meer onderdeel van het geheel. Het geeft je rust. Mijn eerste column schreef ik over Laaxum, daar stond een oude visserman netten te boeten. Hij wilde koffie, we gingen een hek door en er ontsnapten vier schapen. Hij zei: dominee, als u als herder net zo voor uw gemeenteleven zorgt als voor deze schapen, dan hebben wij het ernstigste te vrezen."

Op de omslag wordt de bundel zo omschreven: "De columns beschrijven het dagelijks leven dat zomaar broos is geworden. Met de vrees, de verwarring en de nieuwe krachten die dit in ons naar boven haalt. De gebundelde columns uit een bewogen tijd zijn een spiegel van geloven in tijden van Corona. Als het leven broos wordt, is een hul-middelvoetsbeentje wie zich in de vastentijd wil bezinnen op de ziel van het leven, sterven en opstaan."