Heerenveen speelt matig, "maar als je wint heb ik daar schijt aan"

Heerenveen deed er veel te lang over om af te rekenen met ADO, zegt Henk Veerman. "Dat dachten we allemaal. Al had ik vooral in de tweede helft wel het gevoel dat we het volledig onder controle hadden", zegt Veerman. De aanvoerder was ook niet te spreken over het spel. "We spelen eigenlijk een draak van een wedstrijd."

Na een goede start kakte Heerenveen in de eerste helft in. "Ze maakten met hun middenvelder iets groter, ons middenveld had het moeilijk om die gaten dicht te lopen. Dat losten we in de eerste helft niet goed genoeg op."