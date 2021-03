Heerenveen rekent pas laat af met ADO Den Haag

De Heerenveeners wilden na verliespartijen tegen Ajax (0-3, in de beker), PEC Zwolle (4-1) en een gelijkspel tegen Groningen (1-1) weer eens winnen. In de strijd om de play-offs om Europees voetbal te houden, kan Heerenveen geen misstappen begaan.

Snelle voorsprong

Dat leek ook Siem de Jong zich te realiseren. Na nog geen acht minuten kreeg de hij de bal van Mitchell van Bergen en hij schoot. De bal kwam via een ADO-verdediger terug bij De Jong en in tweede instantie knalde de middenvelder de bal met links hard in de verre hoek: 1-0.

Heerenveen komt goed weg

Dat was voor Heerenveen duidelijk niet goed genoeg, want de ploeg beleef volop aanvallen en kreeg ook flink wat kansen. Het aanvallende spel zorgde echter ook voor ruimte op voor ADO, dat via erg Bobby Adekanye en Michiel Kramer gevaarlijk werd. Maar de Hagenezen kregen de bal niet achter Erwin Mulder.

Na een handsbal van Rami Kaib dachten de bezoekers ook een strafschop te krijgen. Scheidsrechter Björn Kuipers, die bijgestaan werd door assistent-scheidsrechter Erwin Zeinstra uit Dronyp en vierde official Jesse Rozendal uit De Westereen.

Veerman&Veerman rekenen af

Het mindere spel aan het einde van de eerste helft deed de Friezen beseffen dat ze gas bij moesten geven. De mannen van Johnny Jansen zochten na rust dan ook vooral de aanval. Dat leverde ook wel kansjes op, maar een doelpunt kwam daar niet uit.

Daardoor hielden de Friezen het spannend, want ondertussen kwam ook Den Haag nog een paar keer gevaarlijk voor het doel van Mulder. In de 78e minuut rekende Heerenveen dan toch eindelijk af met ADO. Henk Veerman werd de diepte ingestuurd en roste de bal hard achter Martin Fraisl. De Volendammer dacht een paar minuten later een assist te geven op naamgenoot Joey, maar de spits stond buitenspel.

De jongste van de twee Veermannen maakte net voor tijd toch nog een doelpunt. Op aangeven van Rami Hajal schoot de middenvelder de 3-0 nog binnen. Hajal en ook Benjamin Nygren kregen nog kansen op 4-0, maar wisten niet af te ronden.

Johnny Jansen kreeg nog wel een tegenvaller te verwerken, want doelpuntenmaker Siem de Jong viel een kwartier voor tijd geblesseerd uit.

Europees voetbal

Om de play-offs om Europees voetbal te halen moet Heerenveen bij de beste acht eindigen. Grootste concurrenten daarvoor zijn FC Twente en FC Utrecht. Twente speelde zaterdag gelijk en heeft nog drie punten voorsprong op de Friezen. Utrecht heeft één punt voorsprong maar heeft ook nog twee wedstrijden tegoed.