Politiewagen beschadigd na wilde achtervolging bij Veenwouden

Een woordvoerder van de politie kon zaterdagavond niet zeggen wat er precies aan de hand was, of waarom de mannen op de vlucht waren. Beide mannen probeerden nog te vluchten, toen ze waren klemgereden, maar de politie kon ze snel te pakken krijgen.

De mannen werden klemgereden op de Boppewei, nadat ze bij Veenwouden van de Centrale As af waren gegaan. Ze werden achtervolgd door meerdere politiewagens met zwaailicht en sirene.

Agenten hadden de weg tijdelijk afgesloten. Bij de afrit hebben ze met een hond gezocht naar spullen. Het is niet duidelijk of er iets is aangetroffen. De bestuurder zou mogelijk met drank of drugs op gereden hebben.