Schulting had 'geheim' doel: "Die 500 meter moest in de ploeg blijven"

Voor Sjinkie Knegt was zaterdag in ieder geval een veel slechtere dag. Hij werd op zowel de 1,500 als de 500 meter uitgeschakeld door een penalty. "Je kan er niets aan doen, he, de scheidsrechter is de baas. Dus ik moet het achter me neerleggen." Beide straffen waren niet terecht, zegt de Bantegaster. "Het was beide keren eenzelfde situatie. De buitenstand moet opzij gaan en dat gebeurde niet. Er zijn juli nieuwe regels gehouden, daar moet iedereen zich aan houden."

'Biesma heeft de ISU-meeting gemist'

Volgens de Bantegaster werden de oud regels gebruikt. "Als de scheidsrechter dan het oude systeem hanteert, dan is het verrekte lastig voor een schaatser. Ik was ervan overtuigd dat ik gewoon in mijn recht staat. Ik haalde aan de binnenkant in, en degene van buiten sprong po me. Degene aan de buitenkant moet me ruimte geven."

Knegt is dan ook niet blij met het optreden van Berltsumer videoscheidsrechter Gialt Biesma. "Ik denk dat hij gewoon de hele ISU-meeting gemist heeft en gewoon lekker doorgaat op het oude systeem. Zo jammer is het. Ik begrijp het ook wel, we hebben niet veel wedstrijden geschaatst, maar zij hebben ook niet veel gefluit."