TERUGBLIK: Het Friese boekenbal in eerdere tijden

Het eerste Friese Boekenbal was in 1997. Het was de opening van de Friese Boekenweek. Dat evenement werd toen al een paar jaar georganiseerd door Stichting It Fryske Boek omdat de Friese literatuur in de boekwinkels niet genoeg aandacht zou krijgen. Die eerste jaren werd de boekenweek geopend met het Skriuwersmiel, een literair etentje voor schrijvers. Om de lezers er meer bij te betrekken kreeg Fryslân in 1997, naar Amsterdams voorbeeld, een eigen boekenbal.