Nederlandse vrouwen en mannen door naar relayfinale op WK

Naast Suzanne Schulting is Rianne de Vries de tweede Friezin in de relayploeg bij de vrouwen, die in de halve finale verder bestaat Yara van Kerkhof en Selma Poutsma. Het lijkt erop dat de Nederlandse vrouwen in de halve finale genoegen moeten nemen met een tweede plaats achter Italië. Maar in de laatste meters drukt ze haar schaats eerder over de finish dan de Italiaanse.

Bij de mannen komt Daan Breeuwsma in actie in de ploeg die voor driekwart uit Friezen bestaat. Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat zijn de andere Friezen en Jens van 't Wout de enige niet-Fries. De mannen komen goed voor de dag en winnen met ruim verschil van onder andere Hongarije.