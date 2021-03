LDODK verliest topper tegen KZ met puntje verschil

Het is spannend in de Korfbal League: nummer twee LDODK had maar één punt meer dan nummer vijf KZ. De Friezen begonnen goed door snel de voorsprong te pakken. maar richting het einde van het eerste kwart werd KZ sterker. Bij rust had de ploeg uit Koog aan de Zaan dan ook een kleine voorsprong: 12-11.

In de tweede helft werd het snel gelijk en daarna hielden de ploegen het flink spannend: zowel LDODK als KZ kreeg lang geen voorsprong groter dan een punt. Uiteindelijk pakten de Noord-Hollanders de winst maar net: 21-20.

Strijd om de play-offs

De ploeg uit Terwispel/Gorredijk staat na acht wedstrijden nu op zeven punten, dat levert de derde plek op. Ze kunnen zaterdag nog wel ingehaald worden door Blauw-Wit en Groen Geel, die tegen elkaar spelen. LDODK moet bij de eerste vier eindigen om mee te doen in de play-offs en speelt hierna nog tegen koploper PKC en hekkensluiter Arnhem.