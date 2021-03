VC Sneek verliest eerste wedstrijd kampioenspoule van Sliedrecht Sport

Sliedrecht stond het grootste deel van de eerst set op voorsprong, maar de Snekers lieten de marge niet al te groot worden. Richting het einde van de set kwamen de Snekers gelijk, maar de Zuid-Hollanders pakten met 25-23 toch de winst.

In de tweede set hielden de ploegen het opnieuw spannend, maar langzaamaan breidde Sliedrecht de voorsprong uit. De set eindigde in 25-19. De Snekers wilden het toen echter nog niet opgeven en begonnen goed in de derde set door de voorsprong te pakken. Toch was Sliedrecht opnieuw te sterk: 25-21.

Kampioenspoule

VC Sneek staat na één wedstrijd op een punt, dat ze kregen omdat ze in de competitie derde werden. In de kampioenspoule staan ze na de eerste wedstrijd op dezelfde plek. De beste twee ploegen van de poule nemen het uiteindelijk tegen elkaar op om de kampioen te bepalen. Maar eerst moet Sneek het nog twee keer opnemen tegen Apollo en Zwolle, en nogmaals tegen Sliedrecht.