Noppert uitgeschakeld naar spannende wedstrijd in Engeland

Danny Noppert is zaterdagmiddag in de vijfde ronde van de UK Open in Milton Keynes uitgeschakeld. De Jouster darter verloor in een spannende wedstrijd met 10-8 van Dave Chisnall uit Engeland. In zijn laatste televisietoernooi verloor Noppert ook al van Chinsnall, dat was op het WK in Londen, eind december vorig jaar.