De Laat en Knegt halen finale niet op 500 meter

Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat zijn uitgeschakeld op de 500 meter op het wereldkampioenschap shorttrack. De Laat viel op de 500 meter in de kwartfinale en doordat hij niet door een ander onderuit ging, was de kwartfinale het eindstation. Knegt viel ook in de kwartfinale, werd toegevoegd aan de halve finale, maar daar kreeg hij een penalty.