Suzanne Schulting superieur met twee wereldtitels op één dag

In de finale domineert Schulting weer van begin tot eind. De Italiaans Arianna Fontana probeert, maar komt niet voorbij Schulting. Landgenote Selma Poutsma lang ligt lang op de derde positie en doet in de laatste ronde nog een poging m Fontana voorbij te komen, maar dat lukt niet. Daardoor eindigen de Nederlandse vrouwen op één en drie.

Het is Schulting haar eerste gouden WK-medaille op de 500 meter. In 2019 eindigde ze als derde op het WK in het Bulgaarse Sofia.