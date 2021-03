Vinder eerste kievitsei gehuldigd in provinciehuis

Het eerste kievitsei is rond kwart over twaalf gevonden door Simon Spriensma (39) uit Dokkum. Het lag in een stuk land bij Raard (Noardeast-Fryslân). Spriensma krijgt de sulveren ljip uit handen van de commissaris van de Koning, Arno Brok.

Spriensma vond het ei toen hij met twee kameraden aan het zoeken was. Hij is er heel blij mee: "Dan sta je wel te trillen op je benen, en je hart slaat over. Het is geweldig, wat er dan gebeurt."