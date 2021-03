Itzhak de Laat pakt eerste individuele medaille op WK

In de finales wilde De Laat actiever zijn, zei hij aan de vooravond van het WK. Dat liet hij zien in de finale van 1.500 meter. Hij pakte vroeg in de race de koppositie, maar moest die even later wel weer afstaan aan Hamelin. De Canadees kon de leiding behouden en achter hem lukte het De Laat niet meer om een aanval te plaatsen. Wel kon de Leeuwarder de deur dichthouden voor nummer die Semen Elistratov, waardoor het hem een zilveren medaille opleverde. Bovendien doet hij goede zaken voor het allroundklassement.

Door zijn penalty in de halve finale mocht Knegt ook geen B-finale schaatsen. Hij pakt dus geen punten voor het eindklassement. Knegt zou een fout hebben gemaakt in een bocht, maar wist na afloop niet waarom hij de straf kreeg.

Zowel De Laat als Knegt rijden laten zaterdagmiddag ook de 500 meter.