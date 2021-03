Nu op TV: De aftrap van de Fryske Boekewike

"We doen de Fryske Boekewike al lang, maar de laatste drie jaar doen we het samen met de nationale Boekenweek," zegt Alex de Jager, directeur van Afûk. "Dat waren we nu ook van plan, maar op een gegeven moment werd duidelijk dat het niet zou doorgaan omdat ze het niet aandurfden en het niet zo bij deze tijd vonden passen. Daarom kwamen wij ook voor de vraag wat wij wilden met de Fryske Boekewike. Er was al een prachtig cadeauboek geschreven door Hilda Talsma: Lockdownleafde. Met zo'n boek kun je niet zeggen dat je het in deze tijd niet uit kunt brengen. Daarom besloten we dat het doorgaat. Als de mensen een boek kopen, krijgen ze het boek van Hilda Talsma er bij."

De Jager hoopt dat meer mensen Fiese boeken gaan lezen. "Een van de dingen die we horen is: het is zo lastig om Friese boeken te lezen. Maar die mensen zou ik oproepen om een boek te kopen en gewoon Lockdownleafde even te proberen. Het is een zeer toegankelijk boek. Het speelt zich af tijdens de lockdown en het heeft een mooi happy end. Dat kunnen we ook wel gebruiken nu."