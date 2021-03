Eerste kievitsei van Fryslân bij Raard gevonden door Simon Spriensma: "Dit is machtig"

De vondst is wel even een moment. "Geweldig dat je het met je maten vindt. We zijn het hele voorjaar de velden in voor de nazorg bij de boeren. Ik zag 'm het eerst, ik liep tussen de andere mannen in. We hadden al wel wat nesten gevonden, maar geen eieren natuurlijk. Maar we lopen nog één keer heen en terug en toen lag het voor me. Ik zei: jongens, daar ligt 'ie. Ze zeiden: dat meen je niet. Maar het was echt. Ik heb eerst de BFVW gebeld, toen mijn vriendin en toen mijn vader. Ik wilde hem ook meteen bellen, van hem heb ik het geleerd."

In plasdrasgebied

Het nestje is gevonden in plasdrasgebied, eigendom van de boer Hiemstra. "De weg hier heet de Spriens, dat is wel heel toevallig met mijn naam," zegt Spriensma. Het gaat oorspronkelijk om een buurtschap onder Raard. "Het is twee stukken land van de weg af, het is een van onze mooiste gebieden met kruidrijk land en plasdras. We hebben hier de afgelopen jaren veel succes. Maar dit verwacht je niet, helemaal zo hoog in het noorden niet. Vaak zijn we laat hier."

Het geeft maar weer aan hoe belangrijk biodiversiteit is voor vogels, vindt Spriensma. "Als je ook kijkt hoeveel grutto's hier zijn. Het is kruidenrijk, de koeien lopen er naast in de lente. Er ligt mooie ruige mest overheen. Daar ligt het nestje ook middenin. De plasdras ligt hier nu een jaar of vijf, maar het is echt een succes."