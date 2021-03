112 Water, SAR en Reddingsbrigade zoeken in water naar vermiste Leeuwarder

De Leeuwarder is zondag in zorgelijke toestand van huis gegaan. Sinds die tijd is er niets meer van hem vernomen. "Alle informatie is belangrijk," zegt Richard Veldman van 112 Water. "We gaan ervanuit dat hij in het water ligt omdat verhalen die richting uit wijzen, maar harde bewijzen zijn er nog niet voor. Meestal vinden we de persoon terug op de plek waar de persoon te water gegaan is, maar dat weten wij in dit geval natuurlijk niet."

Snel handelen

Er gaan ook honden mee. "En met sonar zoeken we onder water, maar we kijken ook gewoon om ons heen. We hopen toch voor de familie en nabestaanden zekerheid te kunnen geven." Als de man echt in het water terecht is gekomen, is het van belang om snel te handelen. "Er staat een sterke stroming, dus het zoekgebied wordt met de dag groter. Dus we moeten zo snel mogelijk zoeken."