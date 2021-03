Omrop TIP: Fryslân DOK over winterganzen

Het aantal overwinterende ganzen in Nederland is in de afgelopen vijftig jaar toegenomen van honderden toen, tot miljoenen exemplaren nu. Als het grasland in het Friese 'gedooggebied' door ganzen opgegeten wordt, betaalt de provincie Fryslân de schade aan de boeren. Maar het schadebedrag wordt hoger, omdat de vraatschade aan het land ook steeds groter wordt. Dus heeft de provincie in 2017 bepaald dat veel ganzen geschoten mogen worden.