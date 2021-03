'Heerenveen 'n Gouden Plak' wordt stichting met evenementenbureau

De slogan 'Heerenveen 'n Gouden Plak ' is in 2013 bekendgemaakt op het muziekevenement Night of the Koemarkt in Heerenveen. Sinds 2014 is de regiomarketing-organisatie actief, waarbij de nadruk ligt op het sportkarakter van de gemeente.

Heerenveen geeft aan dat het verder wil professionaliseren en dat 'n Gouden Plak daarom meer taken krijgt. De organisatie is ook op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de stichting die het straks wordt. Dat moeten mensen met kennis op het gebied van marketing en evenementen zijn.