Verbouwing De Harmonie in verband met corona: grote zalen intiemer

"In de grote zalen heb je met de coronamaatregelen het gevoel dat je ver van elkaar zit en niet met elkaar bent. Met de nieuwe zalen hebben we de intimiteit in een grotere setting uitgewerkt", zegt de directeur fan De Harmonie, Marijke van der Woude. De grote zaal is omgetoverd tot een arena die denken doet aan de duinen. De twee andere zalen moeten de sfeer van ze zee en lucht uitstralen.

Flexibel opstellen

De theater zijn in deze tweede lockdoen al weer drie maanden dicht. Er is geen perspectief over wanneer ze weer mogen openen. Als dit het geval is, dan zal het ook nog wel even duren voordat alles weer bij het oude is. "Ik denk dat je je als theater enorm flexibel moet blijven opstellen. Je moet constant kijken wat er allemaal gebeurt en iedere keer iets nieuws bedenken om als theater bezig te kunnen blijven", aldus Van der Woude.