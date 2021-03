Veiligheidsregio over kritiek na uitbraak azc Sneek: "Slagvaardig gehandeld"

In de lastige omstandigheden van dat moment hebben we naar onze mening slagvaardig gehandeld. Veiligheidsregio Fryslân heeft nauw en goed samengewerkt met het COA en de gemeente Súdwest-Fryslân.

Voor het eerst in Nederland is in Sneek besloten alle bij de uitbraak betrokken personen te testen om zicht op het virus te krijgen. Daarnaast is een lockdown van drie dagen ingesteld.

Alle positief geteste personen en nauwe contacten zijn in isolatie en quarantaine geplaatst. Omdat de inrichting van het AZC ongeschikt en te klein was voor opdeling in groepen was extra huisvesting nodig. Het COA heeft een quarantainelocatie in Zoutkamp weten te vinden, die in overleg met twee ministeries in gebruik is genomen.

Door deze aanpak is het virus snel ingedamd. Dit had op dat moment de hoogste prioriteit, ter voorkoming van meer besmettingen binnen en buiten het AZC en ter voorkoming van maatschappelijke onrust.

Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen. Daarom is het evalueren van incidenten, samen met alle betrokken crisispartners, voor ons belangrijk.