Veiligheidsregio en COA waren niet klaar voor corona-uitbraak azc Sneek

Een week na de uitbraak in het azc van Sneek worden tientallen asielzoekers tijdelijk overgeplaatst naar een legerkazerne in Zoutkamp. Dat gebeurt na overleg tussen het COA, Veiligheidsregio Fryslân en de ministeries van Defensie en van Justitie en Veiligheid. De lockdown van het azc, die drie dagen duurde, was tegen de zin van het COA.

Slechte voorbereiding zorgde voor onduidelijkheid en vertraging

Uit een evaluatie blijkt naderhand dat achter de schermen discussie is geweest over wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft bij een virusuitbraak: het COA, de gemeente of de veiligheidsregio. Dat leidt tot vertraging in de besluitvorming.

Het bureau dat de gang van zaken naderhand evalueert, constateert in zijn rapport dat het COA en Veiligheidsregio Fryslân niet goed waren voorbereid op een uitbraak in het azc in Sneek.

In het rapport wordt ook geconcludeerd dat azc's sowieso te krap zijn om bewoners in quarantaine te houden. Er wonen teveel mensen en de ruimtes zijn te klein om voldoende afstand te houden.