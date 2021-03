Vrouw gewond bij incident in woonwijk Grou: recherche doet onderzoek

Een vrouw in Grou is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een incident. De politie heeft onderzoek verricht in en om de betreffende woning aan de Lyts Blijema. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd, daarom zoekt de politie getuigen. De vrouw is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, volgens een woordvoerder van de politie verkeert zij niet in levensgevaar. Mogelijk is er in de nacht nog een persoon bij de woning geweest.