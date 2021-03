Cambuur wint met moeite van Telstar: "Je maakt het jezelf lastig, heel onnodig"

De Jong weet niet hoe het kon dat het niet helemaal goed liep. "Het was misschien de euforie van de laatste weken, dat we alles winnen. Dat het heel degelijk staat. Of misschien is het wat vermoeidheid."

Blessures en pijntjes

Issa Kallon moest al vroeg naar de kant met een blessure. "Die ben je weken kwijt, dat denk ik wel. Dus dat is even heel vervelend voor Issa. Zo hebben we wat meer pijntjes. Dat heeft nog steeds met de drie wedstrijden in een week te maken", verklaart de Drachtster.

De volgende wedstrijd van de Leeuwarders is tegen Go Ahead Eagles, de concurrent in de strijd om de periodetitel. "We willen alles pakken", zegt De Jong. "Maar eerst gaan we twee dagen genieten van deze overwinning, maandag maken we ons klaar voor Go Ahead Eagles.