Cambuur maakt het lastig, maar wint wel van Telstar

Cambuur wilde optimaal profiteren van twee verliespartijen van concurrent Almere City door zelf Telstar, dat een groot aantal basisspelers mistte, te verslaan. Dat was ook te zien, want de ploeg van Henk de Jong begon aanvallend in het Cambuurstadion. Dat zorgde al na elf minuten voor een doelpunt: een mooie lob van Doke Schmidt werd opgepikt door Jarchinio Antonia, die de bal voor het doel plaatste. Robin Maulun kon de bal in de hoek van het doel schuiven.

Telstar prutst, maar Cambuur ook

Nog geen tien minuten later raakten de Witte Leeuwen het even helemaal kwijt toen ze rond het eigen zestienmetergebied met de bal prutsten. Robert Mühren maakte daar gebruik van door de bal over doelman Jasper Schendelaar binnen te prikken.

De Leeuwarder kregen een aantal grote kansen, maar onder anderen Giovanni Korte (kwam in het veld voor de geblesseerde Issa Kallon) en Ragnar Oratmangoen hadden het vizier niet op scherp.

Terwijl Telstar de eerste helft eigenlijk niets wist te creëren, kwamen ze toch tot scoren. Cambuur had de zaken achterin niet goed voor elkaar en Rashaan Fernandes profiteerde: 2-1.

Het blijft spannend

Net als voor rust was het Cambuur dat in de tweede helft in de aanval was en dat leverde Antonia na tien minuten de 3-1 op. De vleugelaanvaller trok naar binnen en pegelde de bal in de verre hoek.

De Leeuwarders probeerden in de rest van de tweede helft nog wel om de voorsprong uit te breiden, maar op een gemiste vrije trap van Mühren en een hard schot van Jamie Jacobs na kwam Cambuur daar niet meer bij in de buurt.

Daardoor bleef het spannend, want Telstar kwam nog een paar keer voor het doel van Sonny Stevens, onder anderen door vijf hoekschoppen. Een doelpunt maakten ze echter niet meer.

Op weg naar kampioenschap

Cambuur staat na 27 wedstrijden nog altijd aan kop van de eerste divisie. De Leeuwarders haalden 66 punten en hebben een voorsprong van negen punten op nummer twee De Graafschap. Nummer drie NAC Breda heeft 53 punten. Beide achtervolgers hebben nog wel een wedstrijd tegoed.